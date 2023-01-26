«Мы бы конкурировали с норвежцами». Интервью с тренером сборной России по биатлону

В сезоне-2022/2023 тренер Сергей Башкиров возглавляет самую опытную и звёздную группу спортсменов в российском биатлоне. Под его руководством работают Бабиков, Логинов, Цветков, Поварницын. Однако и более молодые спортсмены, которые тренируются с Башкировым, в этом сезоне показывают высокие результаты – это и Василий Томшин, и Иван Колотов.

В интервью «Чемпионату» Башкиров рассказал о желании поработать со смешанной группой, потенциальных лидерах сборной, снижении мотивации в условиях отстранения и даже о новых лыжах российского производства!

«Гонки в Раубичах можно сравнить с Кубком мира»

– Сергей, как вам атмосфера на Кубке Содружества в Раубичах? Болельщики отмечают, что всё напоминает им этапы Кубка мира.

– Хорошие соревнования, много болельщиков, организаторы постарались. Да, гонки здесь можно сравнить с Кубком мира. Там на некоторых этапах бывает даже меньше зрителей, чем здесь.

– Биатлонисты говорят, что им приятно выступать при полных трибунах. А вас это бодрит? Или тренерам весь этот шум только мешает?

– Наверное, такое, когда болельщики мешали так, что даже не было слышно рацию, случалось раза два в моей карьере. Например, на чемпионате мира — 2015 в Контиолахти, особенно когда Кайса Мякяряйнен стреляла. Также обычно очень много болельщиков на посленовогодних этапах в Оберхофе, Рупольдинге и Антхольце.

А так, мне болельщики не мешают. И если спортсменам нравится, это их стимулирует, они больше концентрируются – это хорошо.

– С какими мыслями вы следили за борьбой Василия Томшина с белорусами на финише в масс-старте?

– Когда ещё перед подъёмом мне по рации сказали, что преследователи уже его достали и идут вместе, я предполагал, что Вася настраивается на то, чтобы выдать именно финишный отрезок, потому что он достаточно хорош в этом компоненте, готов к нему и использует это очень хорошо.

– Сам Томшин рассказал, что «был уверен в своей победе во время борьбы на финише», у вас такая уверенность была?

– Я уверен, что он поборется, выдаст максимум и, возможно, будет высоко. Потому что там и преследователи были достаточно высокого уровня. Тот же Никита Лобастов, он очень хорошо бегает такие контактные гонки, особенно где нужно потерпеть и до последнего работать. Поэтому уверенности в том, что Вася точно выиграет, не было.

– После неудачных гонок тренеры указывают спортсменам на ошибки, а что вы говорите им после побед?

– Проговариваем моменты, как они стреляли, потому что ребята должны анализировать даже удачные гонки и стараться повторить такой же результат на следующих стартах.

– А что вы сказали Томшину после финиша?

— Поздравил его с тем, что он стал увереннее стрелять по сравнению с прошлым годом.

– Можно ли сказать, что Василий Томшин – это будущее российского биатлона? За счёт чего он может ещё прибавить?

– У Васи хорошая стрельба, и он может действительно хорошо и быстро стрелять. Я думаю, что его конёк – это как раз контактные гонки. Если он ещё сделает шаг вперёд в плане дистанционной скорости, вполне можно сказать, что он – это будущее нашего биатлона (улыбается).

Сергей Башкиров Фото: РИА Новости

«Недомогание выбило Поварницына из борьбы»

– С чем связан рост результатов Александра Поварницына? Были шутки, что он женился, и результаты пошли вверх.

– Может быть, и не без этого (улыбается). Вообще, Саня – сильный спортсмен. Биатлонист на дистанции сам принимает решение, как ему бежать, какую тактику выбрать, как подойти на рубеж или справиться с теми условиями, которые там есть. Тут тренер уже ничем не поможет, хотя мы эти моменты прорабатываем. И, конечно же, у спортсмена появляется больше уверенности, когда есть хорошие гонки. Плюс опыт – Саня достаточно зрелый спортсмен. Все эти факторы в совокупности и дают результат. Надеюсь, он будет и дальше прогрессировать.

Мы с ним говорили о том, что в прошлом сезоне то недомогание, которое у него было после декабрьских стартов, когда он приехал на сбор перед январским блоком, в принципе, его и остановило. Я рассчитывал, что он будет более конкурентоспособным уже в январских гонках, но, к сожалению, даже такое небольшое недомогание его выбило из борьбы.

– В этом сезоне мы практически не видим Александра Логинова. Как он сейчас себя чувствует, где находится?

– У Саши были определённые проблемы со здоровьем, поэтому он сейчас восстанавливается. Надеюсь, что всё будет хорошо и он сможет принять участие в дальнейших гонках.

– Он выйдет на старт в Чайковском или в Ижевске?

– Это будет зависеть от его готовности.

– Иван Колотов здорово выступал в ноябре-декабре, но сейчас есть спад в результатах. Это просто череда неудачных стартов или его пик формы пришёлся на начало сезона?

– Иван — сильный и физически одарённый спортсмен, но есть некоторые вопросы технического плана, по передвижению на лыжах. Сейчас есть небольшая травма локтя, и пока он от неё не отошёл, но я надеюсь, что пика формы в этом сезоне у него ещё не было и он ещё покажет хорошие гонки.

– Как он получил эту травму?

– Не знаю, где получил, но у него заболели связки локтя. И пока он окончательно не восстановился.

– В российских лыжах главное противостояние сейчас – это Большунов и Устюгов. Есть ли сейчас подобное противостояние в биатлоне?

– Ввиду того что у нас сейчас выступают не все лидеры, включая того же Александра Логинова и Максима Цветкова, сейчас у молодых спортсменов есть возможность раскрыться, показать себя, и такого прямого противостояния, когда есть два лидера, которые между собой зарубаются, у нас пока нет.

Тем более у нас такой вид спорта, что, помимо того, что ты быстро бежишь, нужно ещё и хорошо стрелять. И есть достаточно большой круг спортсменов, которые при определённых раскладах могут показать высокие результаты и выигрывать гонки.

«Хотел бы поработать с девчонками в команде»

– Кто из биатлонистов в этом сезоне вас удивил больше всего?

– Если брать спортсменов моей группы, Миша Бурундуков достаточно неплохо выступает, в сравнении с результатами прошлого года, но болезни не позволили ему сейчас находиться в оптимальной форме, чтобы он мог конкурировать с лидерами.

– Призовые места Андрея Вьюхина и Александра Корнева в этом сезоне были неожиданными?

— У Вьюхина, конечно, слабая сторона – это стрелковая часть, и то, что он попал в призы, говорит о том, что потенциально этот спортсмен может быть в числе лидеров и бороться с лидерами.

А Александр и в прошлом сезоне был заметен, достойно выступал, у него хорошая скорость. Не всегда, правда, удаётся справиться со стрельбой, но тем не менее, если он будет прогрессировать, вполне возможно станет лидером команды.

– Кто бы поехал на Олимпиаду от России, если бы она была через пару недель?

– Думаю, что нужно просто просмотреть таблицу Кубка России и взять первую шестёрку (смеётся).

– В этом сезоне в российском биатлоне появились смешанные группы. А вы готовы взять девушек в свою команду?

– Никто не просился, но было бы интересно поработать, потому что присутствие девчонок в команде, как мне кажется, немножко стимулирует парней. Тем более в стрелковом плане девчонки чаще всего стреляют лучше, чем парни.

– Почему присутствие девушек в команде так влияет?

– Это же конкуренция, нужно не уронить мужскую честь. Как это девчонки тебя будут обстреливать? (Смеётся.)

– А вам приходилось тренировать женщин?

– У меня была только одна спортсменка, когда я работал в корейской команде, Аня Фролина.

– Вы также работали в юниорской сборной. С кем легче, с молодыми или взрослыми и опытными?

— Работа тренера заключается в том, чтобы спортсмен прогрессировал. Понятно, что уровень юниоров и взрослой команды – это разное. Не скажу, что работа значительно отличается, разница лишь в том, что в национальной команде ребята более мотивированны, потому что они уже прошли определённый спортивный путь и понимают, что нужно ценить время и использовать его по максимуму.

– Нет ли моментов, когда взрослые спортсмены не прислушиваются к тренеру, так как «всё уже сами знают»?

– Такие моменты бывают, но и юниоры такие тоже бывают (улыбается).

«Мотивации немножко не хватает»

– Некоторые биатлонисты планируют выступить на лыжном чемпионате России. У вас были мысли также отправить туда спортсменов вашей группы?

– Честно говоря, я об этом не задумывался, и спортсмены, кстати, тоже не подходили с предложениями там пробежать. Но если абстрагироваться от биатлона, было бы интересно пробежать с лыжниками, посмотреть, как мы бы с ними смотрелись на официальных соревнованиях. У нас был опыт совместных контрольных тренировок в Алдане, когда мы были там на сборе осенью 2014 года.

– Кто из вашей группы мог бы составить конкуренцию сильнейшим лыжникам?

– Думаю, если бы Александр Логинов был в хорошем состоянии, он бы смог составить конкуренцию.

– Следите ли вы за Кубком мира в этом сезоне? Норвежцы удивляют?

– Не так, чтобы пристально, но да, обязательно слежу, просматриваю гонки и результаты.

Что касается норвежцев, если бы у нас был допуск к международным соревнованиям, было бы очень интересно посмотреть, как мы бы выглядели на их фоне. Потому что норвежская команда сделала достаточно большой шаг вперёд по сравнению с другими. Их результаты впечатляют, особенно готовность Йоханнеса Бё.

– А есть какие-то предположения, как бы наши выглядели на фоне норвежцев?

– Сложно сказать, потому что нет какой-то точки, по которой можно было бы сравнить. Но хочется верить, что мы составили бы конкуренцию.

– Уже почти год российские биатлонисты не участвуют в международных соревнованиях. Замечаете ли вы спад мотивации у наших спортсменов уже сейчас?

– Что касается мотивации, ранее я говорил, что спортсмены, в первую очередь участники Олимпийских игр, вроде как не потеряли мотивацию. Но сейчас, с учётом всех болезней, которые в этом году выбили наших лидеров из строя, мне кажется всё-таки есть определённая доля правды в том, что мотивации на более качественный тренировочный процесс немножко не хватает.

– А регресс в плане спортивных результатов есть?

– Надеюсь, что регресса нет. Тем более если посмотреть на Александра Поварницына, мне кажется, он, наоборот, прибавил.

Сергей Башкиров Фото: РИА Новости

«Были мысли переодеться и стартануть в эстафете»

– Вы один из немногих бывших профессиональных биатлонистов, кто до сих пор продолжает активно кататься на лыжах. Как часто выходите на тренировки?

– С тех пор как я пришёл в команду, у меня, наверное, был только один год, когда я мало катался на лыжах. Все остальные годы я принимал участие в откатке лыж, помогал сервису. Даже на Олимпиаде помогал (улыбается).

Не скажу, что я активно тренируюсь, но когда есть время, стараюсь встать на лыжи. Зависит от времени и настроения.

– На лыжне кого-то из своих подопечных можете обогнать?

– Чтобы обогнать, надо нормально тренироваться (смеётся). Сейчас, думаю, ребята уже не позволят мне их обогнать.

– А стрелковые тренировки делаете?

– Нет. Я стрелял только один раз, как-то захотелось провести комплексную тренировку. Это было лет шесть-семь назад. Надел винтовку, проехался, пострелял несколько рубежей. Тогда стрелялось легче, чем на «Гонке чемпионов», которая прошла здесь в Раубичах, особенно стоя.

– С какими эмоциями пробежали эту гонку в Раубичах?

– Хорошие эмоции от того, что встретились со своими друзьями, пообщались. Понятно, что в гонке был спортивный азарт, но скорее хотелось просто получить удовольствие, это же шоу.

– После завершения спортивной карьеры появлялось желание взять в руки винтовку и пробежать ещё разок официальные соревнования?

– Когда ещё работал в команде Санкт-Петербурга, у нас не хватало спортсменов на эстафету, и были мысли, что надо самому переодеться, да и стартануть с ними (смеётся). А так — нет, такого желания нет.

– Вы уже протестировали новые российские лыжи, как они вам?

– Направлением развития наших отечественных лыж в СБР занимается Александр Печёрский. Они сейчас активно сотрудничают с фабрикой в Балабанове. По сравнению с тем, что было в начале года, сейчас лыжи, конечно, лучше. Я вижу уже третью серию этих лыж, возможно, их было ещё больше.

Конечно, ещё есть к чему стремиться, но со спуска лыжи едут достаточно неплохо. Для тренировок в спортшколах они на 100% подойдут.

– Есть у вас какие-то другие увлечения, которые помогают отвлечься от биатлона и лыж?

— Мы периодически собираемся с ребятами поиграть в футбол. С тренерским коллективом, сервисом выходим. Мы и на Кубке мира играли, и на Кубке России играем, правда, здесь в Раубичах ещё пока на поле не выходили.

– Кто лучший футболист из всех тренеров?

— Я так не сравнивал. Мы же играем не ради того, чтобы узнать, кто лучше (улыбается). Мы приходим отдохнуть, отвлечься, побегать.