«Со спуска едут неплохо». Тренер сборной по биатлону — об испытаниях российских лыж
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Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров поделился мыслями о качестве лыж.
«Направлением развития наших отечественных лыж в СБР занимается Александр Печёрский. Они сейчас активно сотрудничают с фабрикой в Балабанове. По сравнению с тем, что было в начале года, сейчас лыжи, конечно, лучше. Я вижу уже третью серию этих лыж, возможно, их было ещё больше.
Конечно, ещё есть к чему стремиться, но со спуска лыжи едут достаточно неплохо. Для тренировок в спортшколах они на 100% подойдут», — сказал Башкиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
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