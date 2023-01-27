Динара Алимбекова-Смольская рассказала об отношениях с болельщиками

Олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская высказалась об отношениях с болельщиками.



«Насколько важно мне хорошо внешне выглядеть во время гонок? Этот бантик мне подарила маленькая девочка, которая каждую гонку находится здесь. Она сделала его сама, своими руками. Это такая дань уважения болельщикам: мы тоже о них помним. Я стараюсь каждый раз после награждения подойти и со всеми сфотографироваться, дать автограф.



Конечно, приятно выходить красивой на старт, тем более мы видим, что на Кубке мира девушки всё время готовятся, всегда красивые. Нас показывают по телевизору, на нас смотрят наши семьи, друзья и подружки, некоторые мне даже делают комплименты», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

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