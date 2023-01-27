Алимбекова-Смольская: контактные гонки намного интереснее и зрелищнее

Олимпийская чемпионка по биатлону Динара Алимбекова-Смольская рассказала о подготовке к пятому этапу Кубка Содружества, который в эти дни проходит в Раубичах.
«После четвёртого этапа Кубка Содружества мы с Антоном (муж спортсменки. – Прим. «Чемпионата») хорошо отдохнули дома, забыли про работу на некоторое время, отложили телефоны и провели по-семейному время дома, получили хорошую энергетику и с новыми силами вернулись.
Не сказать, что мы сейчас прямо обозлённые, просто осознали свои ошибки, дали друг другу подсказки и поняли, как эти ошибки не повторять. Это касается и работы на рубеже, потому что сильнее бежать за пару дней мы не станем. Мы планомерно готовимся, рада, что сегодня всё получилось на стрельбе.
Два пасьюта и масс-старта — это самое интересное. Когда мы пробегаем спринт, сразу начинаем готовиться к этим контактным гонкам, потому что это намного интереснее и зрелищнее. Кончено, мы ждём всех болельщиков в гости. Будет ярко и горячо», — передаёт слова Алимбековой-Смольской корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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