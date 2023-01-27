Казакевич: надеюсь, в скором времени мы сможем выступать на международной арене

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала намерение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в нейтральном статусе.
«Я читала полное обращение Международного олимпийского комитета. Надеюсь, что в скором времени нас с нашими белорусскими друзьями допустят до соревнований, неважно, в каком статусе. На прошедших Олимпийских играх мы также участвовали под эмблемой Национального олимпийского комитета. В любом случае самое главное — это дух объединения и в принципе участие в соревнованиях. Самое главное для спортсменов — это соревнования. Надеюсь, в скором времени мы сможем выступать на международной арене вместе с нашими друзьями белорусами. Конечно, когда ты стоишь на верхней ступеньке пьедестала и поёшь гимн, чувствуешь гордость. В любом случае каждый спортсмен любой страны поёт свой гимн, если не вслух, то про себя. На Олимпийских играх у нас тоже не было гимна, но играла мелодия Чайковского. Думаю, Александр Большунов стоял и пел гимн про себя. Это как какой-то ритуал, который откладывается в сердце. Ведь каждый любит свою страну», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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