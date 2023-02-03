Тренер рассказал, из-за каких проблем со здоровьем не выступает биатлонист Логинов

Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский рассказал, из-за каких именно проблем со здоровьем чемпион мира по биатлону Александр Логинов пропустил значительную часть гонок сезона-2022/2023.
«Сейчас у Саши имеются небольшие осложнения, которые не дали полностью выступить в декабре, поэтому он пропускал старты, чтобы посвятить время лечению. Думаю, прошлый олимпийский сезон тоже оставил свой отпечаток. В этом году он столько перенёс болезней, на моей памяти за последние пять лет такого не было.
Не хочу вдаваться в подробности, но могу сказать, что у него были проблемы с артериальным давлением. Такого раньше никогда не было, появилось только в этом сезоне. Мы с ним постоянно на связи. Саша устал от обследований. Он хочет скорее вернуться на уровень и выступать на соревнованиях. Он очень хочет выступать», — приводит слова Кугаевского «Матч ТВ».
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