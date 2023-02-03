Чемпионат мира по биатлону в Оберхофе посетят более 160 тысяч болельщиков

Чемпионат мира по биатлону, который пройдёт с 8 по 19 февраля в Оберхофе (Германия) посетят более 160 тысяч болельщиков. Они будут наблюдать за выступлением 260 спортсменов мира из 36 стран. Россия и Беларусь отстранены от участия в соревнованиях.

«Мы не сомневаемся, что это будет фантастический чемпионат, полный захватывающих биатлонных и незабываемых выступлений спортсменов. Оберхоф вложил значительные средства в создание ультрасовременного и экологичного спортивного комплекса, который обеспечит идеальные условия для спортсменов и поддержит развитие зимнего спорта в регионе на долгие годы. Ожидается, что более 160 тысяч болельщиков заполнят эту замечательную арену во время чемпионата, и мы можем быть уверены в невероятной атмосфере праздника нашего вида спорта», — приводит слова президента IBU Олле Далина сайт организации.

Впервые на чемпионате мира не будут разыгрываться очки Кубка мира, что укрепит его позиции как главного самостоятельного спортивного события.

Чемпионат мира будет транслироваться в прямом эфире 21 вещательной компанией с общей средней аудиторией в 10 миллионов зрителей ежедневно.