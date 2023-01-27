Йоханнес Бё — просто космос. Но до великих рекордов Бьорндалена и Фуркада ему пока далеко

Йоханнес Бё в этом сезоне – космос. Норвежец уже выиграл 15 гонок в сезоне и установил рекорд по количеству личных побед подряд (6). Никто не удивится, если Бё побьёт ещё несколько исторических достижений.

Какие же рекорды пока не покорились Йоханнесу?

Медали на Кубке мира

Сейчас рекорд по числу медалей подряд на Кубке мира принадлежит Мартену Фуркаду. В сезоне-2017/2018 француз поднимался на подиум в личных гонках 15 раз подряд. Эта серия прервалась лишь на Олимпиаде-2018. К тому моменту на счету Фуркада было шесть золотых, семь серебряных и две бронзовые медали.

У Йоханнеса сейчас 13 подиумов в личных гонках подряд. Он выиграл 11 стартов и дважды был третьим. Побить рекорд Мартена норвежец может уже в начале марта на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Для этого Бё нужно попасть в призы в спринте и пасьюте в Нове-Место и в индивидуалке в Эстерсунде.

На счету Фуркада есть и другой похожий рекорд. В сезоне-2016/2017 Мартен поднимался на подиум в личных гонках 20 раз. Один раз Йоханнес уже подбирался к этому рекорду – в сезоне-2018/2019 норвежец взял 17 медалей. Сейчас у Бё уже 13 попаданий на подиум, но уже ясно, что побить достижение Фуркада у норвежца не получится – лишь сравняться. И то – только в том случае, если норвежец доберётся до медали во всех оставшихся гонках сезона.

Йоханнес Бё Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Победы на Кубке мира

Ещё один рекорд, который пока не принадлежит Бё – это общее количество побед и подиумов на Кубке мира. Сейчас лидер по этому показателю – Уле-Эйнар Бьорндален. На счету легенды 95 выигранных гонок и 179 медалей.

У Бё же пока 70 побед и 98 подиумов в личных гонках на Кубке мира. С такими результатами Йоханнес занимает третье место среди всех биатлонистов. Ближе остальных к рекорду Бьорндалена был Фуркад, который выиграл 83 личные гонки и 150 раз поднимался на пьедестал Кубка мира в личных гонках.

Побить рекорд Уле-Эйнара Йоханнес сможет в лучшем случае лишь через два сезона, но для этого ему нужно будет выигрывать почти все личные гонки.

Коллекция «глобусов»

Далек Бё и от рекорда по количеству «Больших» и «Малых хрустальных глобусов». Сейчас лучший по этому показателю Мартен Фуркад. У француза семь больших трофеев, которые он выиграл подряд, и 26 (!) малых. При этом в сезонах-2012/2013, 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018 Фуркад выигрывал не только общий зачёт, но и забирал «Малые глобусы» во всех личных дисциплинах.

У Бё же сейчас всего лишь три «Больших хрустальных глобуса» и семь «Малых». Во всех дисциплинах и в общем зачёте Йоханнес выиграл трофеи лишь один раз – в сезоне-2018/2019. Подобраться к результату Мартена норвежец при идеальных раскладах сможет лишь спустя пять сезонов, учитывая текущий.

Бë с большой вероятностью выиграет главный трофей в этом сезоне и, однозначно, попытается создать максимальный отрыв от спортсмена, занявшего второе место. Сейчас рекорд по этому показателю принадлежит Мартену Фуркаду. В сезоне-2016/2017 он победил в общем зачёте с отрывом в 421 очко. Конечно, в этом году система подсчёта очков изменилась в пользу увеличения количества баллов, но тем интереснее будет и вероятный рекорд Йоханнеса.

Мартен Фуркад Фото: David Lidstrom/Getty Images

Победы на чемпионатах мира

Пока не покорился норвежцу и рекорд чемпионатов мира по количеству побед в личных гонках. Сейчас по этому показателю делят первое место два спортсмена – Уле-Эйнар Бьорндален и Мартен Фуркад. У обоих по 11 личных титулов лучшего в мире. Бё же серьёзно уступает, у него лишь четыре личных золота. Чтобы стать рекордсменом, Йоханнесу необходимо на следующих двух чемпионатах мира выиграть все личные гонки.

Серьёзно норвежец уступает и по общему количеству личных медалей с ЧМ: у него их всего 11. А у Бьорндалена – целых 26 наград. Чтобы тут обогнать Уле-Эйнара, Бё необходимо провести четыре идеальных чемпионата мира!

Йоханнес не может похвастать и единоличным лидерством по количеству побед на одном чемпионате мира. Сейчас лучшими по этому показателю у мужчин являются сразу пятеро: сам Бё, Бьорндален, Фуркад, Эмиль Хегле Свендсен и Стурла Холм Легрейд. У каждого из них суммарно по четыре победы, включая личные и командные гонки на одном турнире. Учитывая, в какой форме находится Бё, у него есть все шансы побить этот рекорд уже на ЧМ-2023 в Оберхофе.

Уле-Эйнар Бьорндален Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

В случае если Йоханнес выиграет все гонки турнира, то сможет установить и абсолютный рекорд как среди мужчин, так и среди женщин. Пока же лучшими по числу побед на одном ЧМ являются Марте Рёйселанд (2020) и Лаура Дальмайер (2017). Обе спортсменки побеждали в пяти гонках на турнире.

Победы на Олимпиадах

С Олимпиадами у Бё тоже всё ещё, вероятно, впереди. Сейчас лучшим по количеству побед на Играх является Бьорндален, у которого восемь золотых медалей, включая пять личных титулов. У Бё же пять золотых медалей, три из которых добыты в личных гонках. Чтобы обогнать великого соотечественника, Йоханнесу нужно выиграть четыре гонки на следующих Играх.

Одной выдающейся Олимпиады Бё может хватить, чтобы побить рекорд Бьорндалена и по общему количеству наград. У Йоханнеса их восемь, у Уле-Эйнара – 13. По личным медалям счет пока 5:9. Вот только ждать до следующих Игр целых три года. Сможет ли он сохранить свою идеальную форму?