Хенкель, Вильхельм, Фишер и Бьорндален получат награды Зала славы IBU

13 февраля на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится первый в истории ужин в честь вручения наград Зала славы Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает пресс-служба организации. Чествовать будут легенд биатлона: представителей Германии Андреа Хенкель, Кати Вильхельм и Свена Фишера, а также норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена.

Хенкель — обладательница Кубка мира, двукратная олимпийская чемпионка 2002 года и восьмикратная чемпионка мира.

Вильхельм — первая в истории трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону, пятикратная чемпионка мира, победительница общего зачёта Кубка мира — 2005/2006.

Фишер — четырёхкратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира.

Бьорндален — самый титулованный биатлонист в истории: восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель Кубка мира.