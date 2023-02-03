Хенкель, Вильхельм, Фишер и Бьорндален получат награды Зала славы IBU

13 февраля на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится первый в истории ужин в честь вручения наград Зала славы Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает пресс-служба организации. Чествовать будут легенд биатлона: представителей Германии Андреа Хенкель, Кати Вильхельм и Свена Фишера, а также норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена.
Хенкель — обладательница Кубка мира, двукратная олимпийская чемпионка 2002 года и восьмикратная чемпионка мира.
Вильхельм — первая в истории трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону, пятикратная чемпионка мира, победительница общего зачёта Кубка мира — 2005/2006.
Фишер — четырёхкратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира.
Бьорндален — самый титулованный биатлонист в истории: восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель Кубка мира.
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