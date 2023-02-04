Журова — о словах Бё: он боится конкуренции, для меня это единственное объяснение

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала высказывание норвежского биатлониста Йоханнеса Бё о том, что большинство спортсменов проголосовали бы против допуска атлетов из России и Беларуси к международным соревнованиям.



«Откуда он знает? Такое возможно, если на спортсменов будут давить. Стоять сзади и говорить: «Только попробуй проголосуй «за». В ином случае так поступят только люди, которые считают, что в отсутствие россиян у них будет больше шансов завоевать медаль. Только в таком случае спортсмен будет поддерживать отстранение другого спортсмена от соревнований. Значит, он боится конкуренции. Для меня это единственное объяснение. И политика тут ни при чём», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

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