Тандреволд: хотелось бы видеть россиян на стартах. Но мы не думаем, что сейчас это реально

Трёхкратная чемпионка мира в эстафете, норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Тандреволд признавалась, что имеет русские корни со стороны бабушки.

«Хотелось бы видеть их (россиян) на стартах, они хорошие биатлонисты. Но мы не думаем, что сейчас это реально, потому что разделять спорт и политику – слишком наивно. Хотя я не могу сказать ничего плохого о российских спортсменах», — приводит слова Тандреволд VG.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU) из-за ситуации на Украине. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.