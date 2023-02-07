Главный турнир года впервые пройдёт без наших биатлонистов. Но об этом почти никто не жалеет.

«Европе всё равно, что России не будет». Что иностранцы говорят о недопуске россиян на ЧМ

С 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе стартует чемпионат мира по биатлону, на котором впервые в истории не выступят российские спортсмены.

Мнения иностранцев по поводу недопуска россиян разделились, хотя большая часть всё-таки поддерживает отстранение российских биатлонистов.

«Наивно думать, что политика и спорт не связаны»

Примерно за две недели до старта чемпионата мира по биатлону Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Однако говорить о том, что наши спортсмены совсем скоро будут выступать на международных турнирах, очень рано.

В IBU почти сразу же заявили, что российские и белорусские спортсмены на предстоящем чемпионате мира не выступят: «Учитывая текущую ситуацию на Украине, наше решение остаётся в силе, и сейчас ещё не время пересматривать его», – приводит слова представителей федерации Expressen.

Согласны с IBU и биатлонисты. По мнению норвежских и шведских спортсменов, послаблений для россиян, пока идёт СВО, быть не должно.

«Никаких изменений не произошло, поэтому я по-прежнему поддерживаю предварительный аргумент о том, что они должны быть отстранены. Но если есть какие-то веские аргументы в пользу того, чтобы снова допустить их к участию, то я могу пересмотреть своё мнение», – сказал Стурла Легрейд.

Поддержал отстранение и шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон:

«С учётом продолжения ситуации на Украине нет ничего, что могло бы оправдать позицию МОК по возвращению российских и белорусских спортсменов. Для меня всё ещё наивно думать, что политика и спорт не связаны. Примером может служить чемпионат мира по футболу в Катаре».

Йоханнес Бё Фото: Kevin Voigt/DeFodi Images via Getty Images

В негативном ключе высказался и норвежец Йоханнес Бё:

«Понимаю, что необходимо обсуждать вопрос о том, когда россияне смогут вернуться, но сейчас мы ещё от этого далеки. Таков мой ответ.

Если голосовать по вопросу о возвращении россиян будут спортсмены, думаю, мы получим большое количество «против». МОК снова и снова показывает, что совершает не совсем правильный выбор. Россия – финансово сильная страна, жаль, что это влияет на решение», – приводит слова Бё VG.

«Сочувствую российским спортсменам»

Олимпийская чемпионка из Швеции Мона Брорссон также выступила за отстранение, но при этом отметила, что сочувствует россиянам.

«Ничего не изменилось с тех пор, как было принято решение их отстранить. Но я также хочу подчеркнуть, что я сочувствую российским спортсменам, которые не имеют никакого отношения к конфликту, которые не поддерживали его.

Я могу понять их. Представьте, что вы тренируетесь для чего-то, а затем вашу мечту забирают, и вы не можете показать, на что вы способны. Но в то же время речь идёт о жизнях многих людей, поэтому в данной ситуации нет иного решения», – приводит слова 32-летней спортсменки Expressen.

Непопулярной среди иностранцев точки зрения придерживается бывший французский биатлонист, чемпион мира Симон Фуркад. По его мнению, российские биатлонисты должны участвовать в международных стартах:

«Моё мнение никогда не менялось, российские спортсмены должны быть допущены к соревнованиям. Но самое важное: должна прекратиться СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ)», – приводит слова французского спортсмена Metaratings.

К сожалению, мнение Симона Фуркада – это исключение из правил.

Симон Фуркад Фото: Christophe Pallot/Agence Zoom/Getty Images

Судя по зарубежной спортивной прессе, о российских биатлонистах на Кубке мира практически не вспоминают. Иностранцы готовятся к большому празднику спорта, который, как ожидается, посетят более 160 тысяч болельщиков, и тот факт, что чемпионат впервые пройдёт без россиян, никого не огорчает.

Ещё до начала сезона бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер предположил, как европейцы отреагируют на отсутствие россиян на международных турнирах, и, похоже, его прогноз сбывается.

«Европе всё равно, что на соревнованиях нет России. Множество зрителей и так придут на стадион и окунутся в атмосферу праздника».