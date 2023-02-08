Самуэльссон списал провал в стрельбе на старте ЧМ-2023 на проблемы с винтовкой

Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года, неоднократный призёр чемпионатов мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал провальную стрельбу в смешанной эстафете на чемпионате мира – 2023, который проходит в Оберхофе (Германия).

«Очень тяжело, никто не знает, почему всё пошло так плохо.

Подойдя к стрельбищу, я понял: кажется, с винтовкой что-то не так. На лёжке порой трудно определить, как точно вы стреляли. На стойке я более уверен: чувствую себя хорошо, держусь неподвижно и делаю хорошие выстрелы. Но сегодня я всё равно промахивался. Поэтому я полагаю, что проблема была с винтовкой или диоптрия дала сбой.

Поговорив с тренером, я понял, что ошибки на лёжке были очень грубыми. Да и на стойке выстрелы были очень высоки от цели. Значит, что-то не так было с оружием», — приводит слова Самуэльссона SVT.