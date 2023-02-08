Чемпионат мира по биатлону — 2023. Пришло время первой схватки за золото! LIVE

В среду, 8 февраля, в Оберхофе (Германия) стартует долгожданный чемпионат мира по биатлону — 2023. К сожалению, впервые в истории в главном турнире года не принимают участие спортсмены из России, отстранённые от международных соревнований из-за санкций. Однако и без наших биатлонистов на турнире будет множество ярких событий.
В первый день ЧМ-2023 медали будут разыграны в смешанной эстафете 4х7,5 км. Гонка начнётся в 16:45 по московскому времени. «Чемпионат» в текстовой онлайн-трансляции расскажет вам обо всём самом интересном, что будет происходить на трассе и за её пределами. Подключайтесь к нашему лайву чемпионата мира и не пропустите ничего важного!
Легендарный Уле-Эйнар Бьорндален сделал такой прогноз на смешанную эстафету: Норвегия, Франция и Швеция.
Восьмикратный олимпийский чемпион предположил, как закончатся и другие гонки чемпионата мира. Ожидания норвежца вы можете посмотреть здесь.
Фавориты сегодняшней гонки — призёры той смешанной эстафеты в Поклюке, а также норвежцы и немцы. Правда, лишь Италия сохранила состав четвёрки неизменным. Небольшие подвижки прошли у Франции — вместо Фабьена Клода Эмильен Жаклен, у Швеции — вместо Моны Брорссон Ханна Эберг, а вместо Йеспера Нелина Себастиан Самуэльссон и у Германии — вместо Софии Шнайдер Ванесса Фойгт.
Норвежцы, вероятно, главные претенденты на золото сегодня, полностью обновили состав. Гонку побегут Йоханнес Бё, Стурла Легрейд, Ингрид Тандервольд и Марте Рёйселанд.
В этом году смешанная эстафета на Кубке мира проходила лишь однажды – на этапе в Поклюке. Тогда победу одержали французы (Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Анаис Шевалье-Буше и Жулия Симон), вторыми стали итальянцы (Дидье Биона, Томмазо Джакомель, Доротея Вирер и Лица Виттоцци), а тройку призёров замкнули шведы (Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Мона Брорссон и Эльвира Эберг).
Немцы (Роман Рес, Бенедикт Долль, София Шнайдер и Денизе Херрман) тогда заняли пятое место. А норвежцы, выставившие экспериментальный состав (Филип Фьельд Андерсен, Йоханнес Дале, Каролин Кноттен и Рагнхильд Фемстейневик) расположились лишь на шестой строчке.
ЧМ-2023 впервые в истории пройдёт без участия наших спортсменов. До этого на протяжении 65 лет, с самого первого чемпионата мира, представители СССР, Объединённой команды и России выступали на главном турнире сезона. Как относятся иностранцы к тому, что в этом году на ЧМ не будет россиян?
Расписание гонок, список главных фаворитов и прогнозы на эстафеты – в общем всё, что нужно знать о предстоящем турнире, мы собрали для вас в одном материале.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в Оберхофе (Германия) стартует чемпионат мира по биатлону. Увы, турнир пройдёт без участия России, но и без этого будет интересно. Программу соревнований откроет смешанная эстафета. Она стартует в 16.45 по московскому времени.
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