Чемпионат мира по биатлону — 2023. Пришло время первой схватки за золото! LIVE

В среду, 8 февраля, в Оберхофе (Германия) стартует долгожданный чемпионат мира по биатлону — 2023. К сожалению, впервые в истории в главном турнире года не принимают участие спортсмены из России, отстранённые от международных соревнований из-за санкций. Однако и без наших биатлонистов на турнире будет множество ярких событий.

В первый день ЧМ-2023 медали будут разыграны в смешанной эстафете 4х7,5 км. Гонка начнётся в 16:45 по московскому времени. «Чемпионат» в текстовой онлайн-трансляции расскажет вам обо всём самом интересном, что будет происходить на трассе и за её пределами. Подключайтесь к нашему лайву чемпионата мира и не пропустите ничего важного!