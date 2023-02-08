Кентен Фийон Майе: я был совершенно невнимателен и не заметил, где финиш. Было страшно

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал ситуацию, произошедшую на финише смешанной эстафеты в рамках чемпионата мира – 2023 по биатлону. Француз перепутал створы.
«Я был совершенно невнимателен и не заметил, где финиш. Когда я понял, что проехал 50 метров не туда, мне было немного страшно, но когда я обернулся и увидел, где был догоняющий австриец, я понял, что у меня достаточно времени, чтобы не паниковать. Но если бы мы стали четвёртыми из-за такой ошибки, я бы винил себя», — приводит слова Кентена Фийона Майе Le Dauphine Libere.
Биатлон. Чемпионат мира – 2023. Оберхоф. Смешанная эстафета, 4x7,5 км
1. Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё) — 1:04.41,9 (1 штрафной круг + 9 промахов).
2. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Дидье Биона, Томмазо Джакомель) — отставание 11,6 секунды (6 промахов).
3. Франция (Жулия Симон, Анаис Шевалье-Буше, Эмильен Жаклен, Кентент Фийон Майе) +55,9 (9 промахов).
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