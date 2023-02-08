Йоханнесу Бё в эстафете помог подвиг партнёра. Без Легрейда у Норвегии не было бы золота!

При заполненных трибунах и нетипичной для Оберхофа солнечной погоде ярко стартовал чемпионат мира по биатлону – 2023.

Невероятный прорыв от итальянца Томмазо Джакомеля, драма Себастиана Самуэльссона на огневом рубеже и первый шаг на пути к семи золотым медалям чемпионата мира от Йоханнеса Бё.

Рассказываем, чем запомнилась смешанная эстафета!

Штрафной круг Норвегии

Невероятно драматично складывалась женская часть эстафеты для команды Норвегии. Ингрид Ландмарк Тандреволд неожиданно не справилась со стрельбой стоя на первом этапе и ушла на штрафной круг. После огневого рубежа она была лишь 16-й с отставанием от лидера в минуту!

В это время допустившие по одному промаху Жулия Симон и Лиза Виттоцци передали эстафету первой и второй с разницей в девять секунд.

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Второй этап эстафеты француженка Анаис Шевалье-Буше начала чуть быстрее Доротеи Вирер и к первой стрельбе увеличила преимущество Франции ещё на три секунды. Шевалье-Буше использовала дополнительный патрон на стрельбе из положения лёжа и ушла со стадиона первой, Вирер благодаря безупречной стрельбе приблизилась к француженке и ушла на дистанцию сразу за ней.

В это время Марте Рёйселанд закрыла все пять мишеней и вышла на шестую позицию, сократив отставание Норвегии до 40 секунд.

Ко второй стрельбе француженка и итальянка подошли вместе, но Шевалье-Буше удалось обойтись без дополнительных патронов, а Вирер всё-таки допустила промах и ушла с огневого рубежа с отставанием от лидера в семь секунд. Третьей через 34 секунды после француженки на дистанцию ушла шведка Эльвира Эберг. Но на заключительном круге Вирер всё-таки догнала француженку и передала эстафету первой с небольшим отрывом.

А норвежка Рёйселанд использовала два дополнительных патрона, и отставание её команды от лидирующей Италии увеличилось до 49 секунд.

Подвиг Стурлы Легрейда

На третьем этапе практически синхронно промахнулись первым выстрелом итальянец Дидье Биона и Эмильен Жаклен из Франции. Однако итальянец закрыл все мишени, использовав один дополнительный патрон, а французу потребовалось два. Это позволило итальянцу сохранить лидерство.

А позади безупречно отработал на лёжке Стурла Холм Легрейд! Это помогло ему выйти на третье место, сократив отставание до 31 секунды. После этого Легрейд приближался к лидерам с каждым метром дистанции, и к стрельбе стоя отставание от итальянца сократилось ещё на восемь секунд.

На стрельбе из положения стоя француз и итальянец использовали по два дополнительных патрона, и ситуацией воспользовался Легрейд – он отработал на рубеже без ошибок и стал лидером гонки. Таким образом, за свой этап Легрейд отыграл у соперников невероятные 50 секунд!

Друг за другом передали эстафету норвежец и француз, через восемь секунд после лидеров – Биона из Италии. Однако уже на отсечке 600 метров четвёртого этапа отставание итальянца Томмазо Джакомеля увеличилось до 15 секунд. Казалось, что со скоростями лидеров Джакомель явно не справляется.

«Побаивался за золото на первой стрельбе»

На первой стрельбе заключительного этапа эстафеты Йоханнес неожиданно промахнулся сразу три раза! Дополнительными патронами ему всё-таки удалось закрыть мишени, и он ушёл на дистанцию вторым. Восемь выстрелов потребовалось и Фийону Майе, но он также смог избежать штрафного круга и ушёл со стадиона через 13 секунд после норвежца.

А вот итальянец Джакомель со стрельбой справился безупречно! И вернул команде Италии промежуточное первое место.

К заключительной стрельбе Йоханнес Бё и Томмазо Джакомель подошли вместе. Итальянец стрелял очень быстро, но промахнулся последним выстрелом. Использовал дополнительный патрон и Йоханнес, и они вместе ушли с огневого рубежа. Фийон Майе отстрелял без ошибок и ушёл третьим через 22 секунды после лидера. Тройка медалистов сформировалась.

Составить конкуренцию непобедимому норвежцу Джакомель не смог. Йоханнес без каких-либо проблем финишировал первым и сделал первый шаг к семи золотым наградам на одном чемпионате мира. Италия стала второй.

«Всё менялось очень быстро, я побаивался за золото на первой стрельбе. Я думал, что не должно быть штрафного круга и надо обязательно закрывать три из трёх дополнительными патронами. После этого стресс немного спал, и я боролся до последнего. Было очень непросто», – сказал Йоханнес Бё.

Француз начудил на финише

Пока норвежцы и итальянцы праздновали первые медали на чемпионате мира, Фийон Майе чуть не лишил команду Франции бронзовой медали! Перед финишной прямой он перепутал створ и поехал не на финишную прямую, а на новый круг. К счастью, он вовремя понял, что едет не туда, и успел вернуться. Но если бы француз проехал ещё буквально метров 5–10, бронза досталась бы австрийской команде, которая в итоге стала четвёртой.

А одним из самых драматичных моментов четвёртого этапа стала стрельба Себастиана Самуэльссона. После стрельбы из положения лёжа он отправился на три штрафных круга и лишил свою команду каких-либо шансов на попадание в топ-3, хотя все предыдущие этапы шведы держались в пятёрке сильнейших!

Самуэльссон финишировал лишь девятым с отставанием от лидера в две с половиной минуты. После финиша он не смог сдержать слёз, а позже объяснил, что причиной промахов могли стать проблемы с оружием.