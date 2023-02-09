У женской сборной Украины изъяли винтовки на таможне. Команда пропустила спринт Кубка IBU

Женская сборная Украины по биатлону не смогла выступить в спринте на заключительном этапе юниорского Кубка IBU в Эстонии 8 февраля.



По информации Biathlon.com.ua, это произошло из-за решения польской таможни изъять винтовки у украинской команды. Биатлонистки Валерия Шейгас, Юлия Городна, Дарина Чалик, Елена Городна, Ксения Приходько, Мария Голоборода не смогли провести тренировку и не вышли на старт гонки. Вопрос с оружием удалось решить лишь накануне поздно вечером. Тренеры сборной в это время находились на границе и не успели приехать на место проведения соревнований до начала спринта.



Все шесть украинских биатлонисток плюс Александра Меркушина выступят на предстоящем чемпионате Европы среди юниоров, который пройдёт в латвийском городе Мадона с 13 по 19 февраля.



Как сообщает Biathlonnews.com.ua, в министерстве не успели сделать разрешение на перевозку винтовок, а тренеры на границе имели только фото этого документа, которое на польской таможне не приняли.

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