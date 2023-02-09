Драчёв — о возможном возвращении Бех в сборную Украины: пусть думает своей головой

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал возможное возвращение украинской биатлонистки Екатерины Бех, ранее покинувшей страну, в сборную Украины.



«Оценивать это можно по-разному. Я не знаю, что ей предложил Брынзак. Мне кажется, не стоит вообще обсуждать какие-то переходы и возвращения и устраивать истерики вокруг них. Мы всё время раскручиваем эти темы, а надо заниматься более серьёзными делами и развитием спорта у себя в стране. У спортсмена могут быть разные мотивы. Также мне непонятна шумиха вокруг выступлений иностранных спортсменов. Надо заниматься своими делами, работать и не обсуждать эту ерунду. Ну пусть Бех думает своей головой, оценивает свои мотивы и решает, как собирается дальше жить», — приводит слова Драчёва Metaratings.



Напомним, Бех родилась в Хабаровском крае и до 2018 года выступала в составе сборной России. Позже биатлонистка ушла в национальную команду Украины, в составе которой стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы. Во время начала конфликта на Украине спортсменка перебралась в Россию.