Ферри: неосведомлённость сборных об увеличении квот на ЧМ-2023 — серьёзная ошибка IBU

Олимпийский чемпион 2010 года, чемпион мира по биатлону швед Бьорн Ферри высказался о неосведомлённости сборных Норвегии, Швеции и Франции о повышенной квоте на чемпионат мира — 2023 по биатлону.



«Это всё очень и очень странно. Сначала я подумал: «Если только Швеция упустила этот момент, то это настоящий скандал». Однако теперь мне кажется, что все страны, получившие расширенную квоту, упустили это. В таком случае это следует интерпретировать как серьёзную ошибку со стороны IBU. Это превосходит даже фиаско Себастиана Самуэльссона», — приводит слова Ферри SVT.

Напомним, Международный союз биатлонистов (IBU) 9 февраля разослал в национальные сборные письма с сообщением об увеличении квот на ЧМ-2023 для сборных Норвегии, Франции и Швеции. Команды смогут выставить не пять, а шесть спортсменов.

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