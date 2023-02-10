Норвегия, Франция и Швеция смогут заявить по шесть участников на некоторые гонки ЧМ

Сборные Норвегии, Франции и Швеции получат увеличенные квоты на отдельные личные гонки на чемпионате мира по биатлону. Команды смогут выставить не пять, а шесть спортсменов, если в составе есть действующий чемпион мира или Олимпийских игр и хотя бы один спортсмен из 15 лучших в зачёте Кубке мира.
Международный союз биатлонистов (IBU) 9 февраля разослал в национальные сборные письма с соответствующей рекомендацией.
«Мы много раз читали правило и спрашивали, верно ли оно, действительно ли мы можем заявить только пять спортсменов. Теперь немного странно, что всё не так. Я собирался заполнять заявку, но теперь мне нужно зарегистрировать ещё одного спортсмена», — приводит слова спортивного директора сборной Норвегии по биатлону Пера Арне Ботнана NRK.
Норвегия может выставить шесть спортсменов как в женском, так и в мужском спринте, гонке преследования, а также в индивидуальной гонке среди мужчин. То же самое относится к Франции и Швеции в мужском спринте и гонке преследования, поскольку Эмильен Жаклен является действующим чемпионом мира в гонке преследования, а Мартин Понсилуома – действующий чемпион мира в спринте.
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