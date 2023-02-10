«Какой стыд». Тренер сборной Норвегии — о позднем уведомлении об увеличении квот на ЧМ
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Тренер мужской сборной Норвегии по стрельбе, французский специалист Зигфрид Мазе отреагировал на сообщение, опубликованное пресс-службой Международного союза биатлонистов (IBU). Накануне IBU сообщил об увеличении квот на ЧМ-2023 для сборных Норвегии, Швеции и Франции.
«Нам раньше этого никто не объяснял так, как сейчас! Какой стыд. IBU должен провести самоанализ», — написал Мазе на своей странице в социальных сетях.
Напомним, чемпионат мира — 2023 по биатлону начался 8 февраля в Оберхофе (Германия). Письма с информацией об увеличении квот для ряда сборных были разосланы IBU вчера, 9 февраля.
Сегодня, 10 февраля, состоится женская спринтерская гонка на ЧМ-2023. Начало гонки — в 16:30 мск.
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