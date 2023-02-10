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Брорссон — об участии в спринте ЧМ-2023 из-за увеличения квоты: полная неожиданность

Брорссон — об участии в спринте ЧМ-2023 из-за увеличения квоты: полная неожиданность
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Олимпийская чемпионка шведская биатлонистка Мона Брорссон высказалась об увеличении квоты сборной Швеции на чемпионат мира — 2023 по биатлону. Шведка была заявлена на турнир в качестве резервиста, однако из-за расширения квоты выступит в предстоящей спринтерской гонке.

«Полная неожиданность. Я совершенно этого не ожидала. Немного нервничаю, потому что я была настроена находиться в резерве и вступить в борьбу при необходимости, но не таким образом. Думаю, это увеличение квоты — огромный бонус.

Я не буду фавориткой спринта, но сделаю всё, что в моих силах, чтобы использовать этот шанс. Хочу продемонстрировать всё, на что способна», — приводит слова Бронссон SVT.

Женская спринтерская гонка состоится сегодня, 10 февраля, в Оберхофе (Германия). Начало гонки — в 16:30 мск.

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