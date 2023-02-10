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Ростовцев: позвонил Пихлеру, чтобы рассказать о назначении в СБР, а он: Павел, я всё знаю

Ростовцев: позвонил Пихлеру, чтобы рассказать о назначении в СБР, а он: Павел, я всё знаю
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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту с функционалом главного тренера Павел Ростовцев рассказал, как сообщил о своём назначении в СБР бывшему коллеге по работе в женской сборной России Вольфгангу Пихлеру.

«Был смешной момент. Я позвонил, только хотел рассказать про себя, а он: Павел, Ich weiß alles – я всё знаю, всё читаю. Он полностью в теме.

Мы на связи регулярно. 23 января у него был день рождения, я поздравлял, застал их с братом Клаусом дома. Вольфганг хорошо выглядит, в порядке, крутит велосипед, немного работает на IBU, чуть-чуть со шведами. В целом у него всё хорошо», — приводит слова Ростовцева Sports.ru.

Напомним, о назначении Ростовцева главным тренером сборной России стало известно 10 января.

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