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Тренер Швеции — об увеличении квоты на ЧМ: наставники команд не знали, как всё реализуется

Тренер Швеции — об увеличении квоты на ЧМ: наставники команд не знали, как всё реализуется
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Тренер сборной Швеции по биатлону Йоханнес Лукас высказался о неосведомлённости сборных Норвегии, Швеции и Франции о повышенной квоте на чемпионат мира — 2023 по биатлону.

«Конечно, я знал об изменении правил. Но если ни один из тренеров больших сборных не знает, как всё это реализуется, то я думаю, что это говорит о явном недопонимании.

Не думаю, что нынешние правила продолжат существовать в таком виде в будущем. Накануне ко мне подошёл норвежский тренер и спросил, сколько точно спортсменок он может заявить на спринт. Мы пошли узнавать у IBU, и нам сказали, что у нас есть дополнительное место. А потом начался весь этот цирк.

На женский спринт мы смогли заявить Мону Брорссон, но на мужскую гонку у нас пока остаётся вакантное место. Это раздражает», — приводит слова Лукаса Sport1.de.

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