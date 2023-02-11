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Э. Эберг — о 16-м месте в спринте: никто не хочет показывать худший результат сезона на ЧМ

Э. Эберг — о 16-м месте в спринте: никто не хочет показывать худший результат сезона на ЧМ
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг прокомментировала своё выступлени в спринте на чемпионате мира — 2023 по биатлону. Шведка допустила по одному промаху на двух огневых рубежах и заняла 16-е место. Этот результат стал худшим для Эберг в нынешнем сезоне.

«Я действительно считаю, что хорошо делаю работу. Я придерживаюсь плана. Если бы была возможность пробежать гонку заново, я бы поступила так же. Я довольна, но, конечно, хочу большего, чем это.

Понятно, что никто не хочет показать худший результат в сезоне на чемпионате мира, но для меня важна реализация. Мы должны провести анализ и понять, что я могу улучшить в следующей гонке. Конечно, я нервничала, потому что чемпионат мира — один из самых ярких моментов сезона. Но так у меня почти перед каждой гонкой, так что ничего страшного», — приводит слова Эберг Expressen.

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