«У меня нет слов. Это счастье!» Драматичная развязка женского спринта на ЧМ по биатлону

После неудачного для сборной Германии старта домашнего чемпионата мира Денизе Херрман-Вик подарила болельщикам блестящую победу в женском спринте, завоевав своё второе личное золото чемпионата мира.

Победу немка вырвала буквально на последних метрах!

«Пыталась насладиться атмосферой»

Херрман-Вик показала лучший разгон, и на первом огневом рубеже ей удалось закрыть все пять мишеней. На отсечке после стрельбы из положения лёжа она стала третьей, уступив Ханне Эберг и Ингрид Тандреволд. Также отстрелявшись на ноль, в 15 секундах от лидера шли Лиза Виттоцци, Линн Перссон, Жулия Симон, Анаис Шевалье-Буше и Паулина Фиалкова.

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Однако уже на второй стрельбе ошибки допустили практически все лидеры. Тандреволд, Симон и Фиалкова промазали дважды и лишили себя шансов побороться за тройку сильнейших. Виттоцци и Шевалье-Буше не закрыли по одной мишени, но для того, чтобы бороться за самые высокие места в этой гонке, ошибаться было нельзя. Для попадания в тройку при такой плотной борьбе стрельба должна была оставаться безупречной.

Справиться со стрельбой из положения стоя удалось Денизе Херрман-Вик, Ханне Эберг и Линн Перссон, которые и разыграли между собой медали. После второго огневого рубежа лидером ушла Ханна Эберг, которая опережала немку на девять секунд. Однако на заключительном круге Херрман-Вик оказалась чуть быстрее, и на финише ей удалось опередить соперницу из Швеции на 2,2 секунды и вырвать победу буквально на последних метрах дистанции!

«Невероятно! Выступить с двумя нулями в спринте, при огромном количестве болельщиков на домашнем чемпионате мира и завоевать золотую медаль… У меня нет слов. Это настоящее счастье! Нужно было сохранять баланс: сосредоточить внимание и наслаждаться атмосферой. Хорошая музыка на стадионе, зрители, моя семья на трибунах. Я пыталась наслаждаться этим, но также я очень нервничала», – приводит слова Херрман-Вик IBU.

Ещё одна шведка Линн Перссон уходила со второго рубежа с отставанием от лидера в 17 секунд, однако навязать борьбу за золото ей не удалось, и на финише она показала третий результат, проиграв Херрман-Вик 26 секунд.

«Думала, что буду просто болельщицей»

Неожиданно высокий результат в спринте показала 23-летняя норвежка Юни Арнеклейв. Она приехала на чемпионат мира в статусе запасной, но за день до женского спринта IBU объявил, что сильнейшие команды могут заявить на спринт по шесть участниц, поэтому она и получила шанс проверить силы.

Стартовав под 89-м номером, Арнеклейв без штрафов прошла два огневых рубежа и показала второй результат среди норвежек! Дебютантка чемпионата мира, которая лишь один раз стартовала на Кубке мира ещё в сезоне-2021/2022, финишировала 12-й с отставанием в одну минуту и четыре секунды от лидера.

«Это было очень весело. Я наслаждаюсь каждой секундой. Думала, что буду просто болельщицей, но я действительно счастлива покататься на лыжах сегодня. Это было весело, – рассказала Арнеклейв TV 2.

Гонку преследования девушки побегут в воскресенье, 12 февраля.