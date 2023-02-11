Ингрид Тандреволд: сейчас я ещё меньше уверена в себе, чем в начале сезона
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Норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд высказалась о своём выступлении в спринтерской гонке на чемпионате мира — 2023 по биатлону. Норвежка допустила два промаха на стойке и завершила гонку на 14-м месте.
«Это не помогает укрепить уверенность в себе. Я бы хотела показывать успешные серии выступлений, но в то же время я ничего не могу сделать с тем, что произошло в спринте. Что есть, то есть. Я очень хотела бы получить ещё одну возможность возможность бороться в этой гонке, но теперь я крайне мотивирована на борьбу в гонке преследования.
Я не знаю, что сделать для того, чтобы изменить тенденцию. Сейчас я ещё меньше уверена в себе, чем в начале сезона», — приводит слова Тандреволд VG.
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