Ингрид Тандреволд: сейчас я ещё меньше уверена в себе, чем в начале сезона

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд высказалась о своём выступлении в спринтерской гонке на чемпионате мира — 2023 по биатлону. Норвежка допустила два промаха на стойке и завершила гонку на 14-м месте.



«Это не помогает укрепить уверенность в себе. Я бы хотела показывать успешные серии выступлений, но в то же время я ничего не могу сделать с тем, что произошло в спринте. Что есть, то есть. Я очень хотела бы получить ещё одну возможность возможность бороться в этой гонке, но теперь я крайне мотивирована на борьбу в гонке преследования.



Я не знаю, что сделать для того, чтобы изменить тенденцию. Сейчас я ещё меньше уверена в себе, чем в начале сезона», — приводит слова Тандреволд VG.

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