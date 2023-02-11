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Арнеклейв — о 12-м месте в дебютной гонке на ЧМ: не думала, что могу подняться так высоко

Арнеклейв — о 12-м месте в дебютной гонке на ЧМ: не думала, что могу подняться так высоко
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Норвежская биатлонистка Юни Арнеклейв прокомментировала свой дебют на чемпионате мира — 2023 по биатлону в Оберхофе (Германия). В спринтерской гонке спортсменка не допустила промахов и заняла 12-е место.

«Это было неожиданно. Я знала, что способна провести чисто две стрельбы, но не думала, что смогу подняться так высоко», — приводит слова Арнеклейв Dagbladet.

Напомним, ранее Арнеклейв была заявлена в качестве запасной сборной Норвегии на ЧМ-2023. Позже стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) увеличил квоты национальных команд Норвегии, Швеции и Франции. Из-за этого Арнеклей была заявлена на женскую спринтерскую гонку.

Сегодня, 11 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится мужская спринтерская гонка.

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