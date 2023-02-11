«Всё возможно». Йоханнес Бё высказался о шансах завоевать семь золотых медалей на одном ЧМ

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о своих шансах завоевать сразу семь золотых медалей на чемпионате мира – 2023 в Оберхофе (Германия). Младший Бё уже сделал один шаг в этом направлении — выиграл смешанную эстафету в составе сборной Норвегии.

«Было бы здорово добиться этого. Я думаю, что это будет сложно, но всё возможно. Я попадал во время гонок в разные ситуации по ходу последних двух месяцев, и чувствую, что справлялся с ними хорошо. Но совершенно очевидно, что, если вы хотите добиться этого, вам нужно хорошо провести спринт. Я должен быть в этой гонке первым», — приводит слова младшего Бё TV2.