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«Всё возможно». Йоханнес Бё высказался о шансах завоевать семь золотых медалей на одном ЧМ

«Всё возможно». Йоханнес Бё высказался о шансах завоевать семь золотых медалей на одном ЧМ
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Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о своих шансах завоевать сразу семь золотых медалей на чемпионате мира – 2023 в Оберхофе (Германия). Младший Бё уже сделал один шаг в этом направлении — выиграл смешанную эстафету в составе сборной Норвегии.

«Было бы здорово добиться этого. Я думаю, что это будет сложно, но всё возможно. Я попадал во время гонок в разные ситуации по ходу последних двух месяцев, и чувствую, что справлялся с ними хорошо. Но совершенно очевидно, что, если вы хотите добиться этого, вам нужно хорошо провести спринт. Я должен быть в этой гонке первым», — приводит слова младшего Бё TV2.

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Чемпионат мира по биатлону — 2023. Йоханнес Бё гонится за удивительным рекордом! LIVE Чемпионат мира по биатлону — 2023. Йоханнес Бё гонится за удивительным рекордом! LIVE
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