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Мужчины. 10 км Спринт
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
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Чемпионат мира по биатлону 2023 — онлайн-трансляция мужского спринта 11 февраля, выиграет ли Бё второе золото ЧМ-2023?

Чемпионат мира по биатлону — 2023. Йоханнес Бё гонится за удивительным рекордом! LIVE
Ангелина Николаева Михаил Чесалин
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ЧМ-2023, Йоханнес Бё
Комментарии
Потрясающий норвежец собирается выиграть вторую медаль из семи возможных на ЧМ в Оберхофе.
Расписание чемпионата мира по биатлону - 2023
Полный медальный зачёт ЧМ-2023 по биатлону

В Оберхофе (Германия) продолжается чемпионат мира — 2023 по биатлону. В субботу, 11 февраля, состоится третья гонка турнира — мужской спринт на 10 км. Начало — в 16:30 по московскому времени.

Главная интрига гонки, да и всего чемпионата мира в целом — сколько же золотых медалей выиграет норвежец Йоханнес Бё, пребывающий в фантастической форме. В смешанной эстафете он уже добыл первое золото, но сейчас всё зависит только от него. А соперники вряд ли сдадутся без боя.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мужского спринта и расскажет вам обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Оставайтесь с нами!

Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
Live Михаил Чесалин

А теперь можно освежить в памяти, как Йоханнес Бё выиграл своё первое золото на этом чемпионате мира. У сборной Норвегии в смешанной эстафете поначалу всё складывалось не очень здорово.

Йоханнесу Бё в эстафете помог подвиг партнёра. Без Легрейда у Норвегии не было бы золота! Йоханнесу Бё в эстафете помог подвиг партнёра. Без Легрейда у Норвегии не было бы золота!
12:24 Михаил Чесалин

Тренер сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе уверен, что большинство людей с нетерпением ждёт, когда же Йоханнес Бё оступится и прервёт свою победную серию. А как вы относитесь к бесконечным победам норвежцу и его потенциальному рекорду по количеству медалей на ЧМ?

12:03 Михаил Чесалин

Для разогрева предлагаем вам посмотреть обзор спринта женского. Там развернулась потрясающая борьба между Денизе Херрман и Ханной Эберг. Шведка после стойки уходила лидером, но немка сумела превзойти её на последнем круге. Очень горячая гонка получилась!

12:01 Михаил Чесалин

Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем третий соревновательный день чемпионата мира по биатлону. Будем внимательно следить за мужским спринтом и за всем, что его окружает.

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