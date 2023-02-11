Чемпионат мира по биатлону — 2023. Йоханнес Бё гонится за удивительным рекордом! LIVE

В Оберхофе (Германия) продолжается чемпионат мира — 2023 по биатлону. В субботу, 11 февраля, состоится третья гонка турнира — мужской спринт на 10 км. Начало — в 16:30 по московскому времени.
Главная интрига гонки, да и всего чемпионата мира в целом — сколько же золотых медалей выиграет норвежец Йоханнес Бё, пребывающий в фантастической форме. В смешанной эстафете он уже добыл первое золото, но сейчас всё зависит только от него. А соперники вряд ли сдадутся без боя.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мужского спринта и расскажет вам обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Оставайтесь с нами!
А теперь можно освежить в памяти, как Йоханнес Бё выиграл своё первое золото на этом чемпионате мира. У сборной Норвегии в смешанной эстафете поначалу всё складывалось не очень здорово.
Тренер сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе уверен, что большинство людей с нетерпением ждёт, когда же Йоханнес Бё оступится и прервёт свою победную серию. А как вы относитесь к бесконечным победам норвежцу и его потенциальному рекорду по количеству медалей на ЧМ?
Для разогрева предлагаем вам посмотреть обзор спринта женского. Там развернулась потрясающая борьба между Денизе Херрман и Ханной Эберг. Шведка после стойки уходила лидером, но немка сумела превзойти её на последнем круге. Очень горячая гонка получилась!
Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем третий соревновательный день чемпионата мира по биатлону. Будем внимательно следить за мужским спринтом и за всем, что его окружает.
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