Чемпионат мира по биатлону — 2023. Йоханнес Бё гонится за удивительным рекордом! LIVE

В Оберхофе (Германия) продолжается чемпионат мира — 2023 по биатлону. В субботу, 11 февраля, состоится третья гонка турнира — мужской спринт на 10 км. Начало — в 16:30 по московскому времени.

Главная интрига гонки, да и всего чемпионата мира в целом — сколько же золотых медалей выиграет норвежец Йоханнес Бё, пребывающий в фантастической форме. В смешанной эстафете он уже добыл первое золото, но сейчас всё зависит только от него. А соперники вряд ли сдадутся без боя.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мужского спринта и расскажет вам обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Оставайтесь с нами!

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