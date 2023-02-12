Фийон Майе: я сейчас не в той форме, которая позволила бы бороться за подиум с норвежцами
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Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия).
Фийон Майе допустил один промах и занял девятое место в мужском спринте. Победителем гонки стал норвежский биатлонист Йоханнес Бё.
«Конечно, я недоволен. Есть разочарование, потому я сейчас не в той форме, которая позволила бы бороться за подиум с норвежцами. Ещё масла в огонь подлила моя ошибка на стойке. Это расстраивает, потому что подход к рубежу был идеальным. Я ожидаю от себя большего, поэтому такой результат действительно огорчает. Даже положительные моменты не сглаживают впечатление», — приводит слова Фийона Майе Le Dauphine Libere.
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