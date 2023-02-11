«Это был семейный день». Йоханнес Бё высказался о победе в спринте чемпионата мира

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в спринте на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия).
«Это был немного семейный день. Гонка, которую показал Тарьей, невероятно сильна. Он провёл идеальную гонку: десять попаданий и потрясающий финальный отрезок. На самом деле я тоже был неплох», — приводит слова Йоханнеса Бё NRK.
Йоханнес Бё завоевал 14-е золото чемпионата мира в карьере. Таким образом, он опередил француза Мартена Фуркада по общему количеству титулов чемпиона мира.
Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия
Мужчины. Спринт, 10 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 23.21,7 (1 промах).
2. Тарьей Бё (Норвегия) – отставание 14,8 (0).
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +39,9 (1).
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