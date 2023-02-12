«Абсолютно опустошена». Эльвира Эберг — о пропуске гонки преследования на ЧМ по биатлону

Шведская битлонистка Эльвира Эберг поделилась эмоциями от пропуска гонки преследования на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия). Ранее стало известно, что спортсменка не сможет участвовать в гонке из-за болезни.



«Абсолютно опустошена из-за того, что не смогу стартовать в предстоящей гонке. Утром я почувствовала боль в горле, и мне тяжело, потому что я пропущу часть этого чемпионата мира. Сейчас я мало что могу с этим сделать, кроме как отдохнуть и позаботиться о себе», — написала Эберг на своей странице в социальных сетях.



Напомним, Эберг допустила по одному промаху на двух огневых рубежах и заняла 16-е место в спринтерской гонке на чемпионате мира — 2023. Этот результат стал худшим для Эберг в нынешнем сезоне. В гонке преследования шведка должна была стартовать с отставанием в 1 минуту 14 секунд от лидера, немки Денизе Херрман. Ранее с пасьюта из-за болезни снялась итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци.

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