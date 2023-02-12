Эльвира Эберг пропустит гонку преследования на ЧМ по биатлону из-за болезни

Тренер сборной Швеции по биатлону Йоханнес Лукас сообщил, что биатлонистка команды Эльвира Эберг не сможет принять участие в гонке преследования на чемпионате мира — 2023, который проходит в Оберхофе (Германия).



«Эльвира проснулась с болью в горле и не будет участвовать в гонке. Она изолирована от команды. Мы будет следить за изменениями в её состоянии», — приводит слова Лукаса Expressen.

Напомним, Эберг допустила по одному промаху на двух огневых рубежах и заняла 16-е место в спринтерской гонке на чемпионате мира — 2023. Этот результат стал худшим для Эберг в нынешнем сезоне. В гонке преследования шведка должна была стартовать с отставание в 1 минуту 14 секунд от лидера, немки Денизе Херрман. Ранее с пасьюта из-за болезни снялась итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци.

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