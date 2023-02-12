Тихонов — о словах Фуркада про допуск россиян на ОИ: и во Франции есть мыслящие нормально

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на слова французского экс-биатлониста и представителя комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Мартена Фуркада, который ранее выступил за участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
«Я с большим уважением относился к Фуркаду и во времена, когда он был действующим спортсменом. У него всегда были взвешенные интервью, он очень справедливо подходил ко всем вопросам. Так что это очень хороший знак, оказывается, и во Франции есть люди, которые мыслят нормально. В отличие от отмороженных норвежцев», — приводит слова Тихонова ТАСС.
Напомним, позицию Фуркада уже раскритиковали спортсмены из Норвегии, Швеции и Украины.
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