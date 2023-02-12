Зайцева — о словах Фуркада: может, он так говорит, потому что Йоханнес Бё всё выигрывает?

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева прокомментировала заявление пятикратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира француза Мартена Фуркада, который выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену.
«Я не знаю, что говорить об иностранных спортсменах. Потому что, как я понимаю, у них сегодня одно, завтра — другое. Может быть, он так говорит, потому что Йоханнес Бе сейчас всё выигрывает и потому что нет конкуренции? Может быть, Мартен Фуркад обеспокоен тем, что Бё уже где-то превосходит его достижения. Можно и так подумать. Повторюсь, они же каждый раз по-разному говорят. Может быть, у каждого своя выгода какая то. Что же до этого молчал, а сейчас начал говорить? Не знаю, может быть, действительно голос разума проснулся? Возможно, что и так. Будем тогда думать так, но можно подумать и плохо. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Зайцевой «Матч ТВ».
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