Вольфганг Пихлер — о Бё: не видел никого, подобного ему. Лучший ли в истории? Да

Известный немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер считает Йоханнеса Бё лучшим биатлонистом в истории.
«Я никогда не видел никого, подобного ему. Лучший ли в истории? Да, он лучше Уле-Эйнара Бьорндалена и лучше Мартена Фуркада. Он лучший из всех. В этом году выиграл почти все гонки. Сегодня он почти на две минуты опережает занявшего второе место. Это придаёт ему уверенности в стрельбе.
Должен сказать, что я немного разочарован тем, что Норвегия настолько сильна. У них всегда пять-шесть спортсменов в десятке. Это опасно для спорта.
Мы в Швеции должны работать лучше. Это не вина Норвегии. Нам нужны лучшие тренеры в юниорской команде, чтобы воспитать больше спортсменов. Всё почти как в лыжных гонках, где в первой десятке восемь норвежцев», — приводит слова Пихлера SVT.
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