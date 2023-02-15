Вольфганг Пихлер — о Бё: не видел никого, подобного ему. Лучший ли в истории? Да

Известный немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер считает Йоханнеса Бё лучшим биатлонистом в истории.

«Я никогда не видел никого, подобного ему. Лучший ли в истории? Да, он лучше Уле-Эйнара Бьорндалена и лучше Мартена Фуркада. Он лучший из всех. В этом году выиграл почти все гонки. Сегодня он почти на две минуты опережает занявшего второе место. Это придаёт ему уверенности в стрельбе.

Должен сказать, что я немного разочарован тем, что Норвегия настолько сильна. У них всегда пять-шесть спортсменов в десятке. Это опасно для спорта.



Мы в Швеции должны работать лучше. Это не вина Норвегии. Нам нужны лучшие тренеры в юниорской команде, чтобы воспитать больше спортсменов. Всё почти как в лыжных гонках, где в первой десятке восемь норвежцев», — приводит слова Пихлера SVT.