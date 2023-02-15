Бё о Ферри: мне надо быть осторожным, меня будут искать люди в жёлто-синей форме

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё с юмором отреагировал на триумфатора Олимпийских игр в Ванкувере шведа Бьорна Ферри о том, что остановить норвежца может только сломанная нога.
«Я должен быть осторожен. Вероятно за углами домов меня будут поджидать ищущие меня люди в жёлто-синей форме и балаклавах. Моё тело в отличном состоянии и становится всё лучше и лучше с каждой гонкой», — приводит слова Йоханнеса Aftonbladet.
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной мужской гонке на 20 км, проходившей в рамках чемпионата мира по биатлону — 2023. Эта золотая медаль стала для него 28-й в рамках чемпионатов мира.
По этому показателю Бё догнал француза Мартена Фуркада. Лидером по медалям чемпионатов мира является Уле-Эйнар Бьорндален, на счету которого 45 медалей.
- 15 февраля 2023
-
06:32
-
06:12
-
05:57
-
00:30
- 14 февраля 2023
-
23:40
-
23:03
-
21:27
-
20:47
-
20:39
-
19:40
-
19:27
-
19:12
-
18:57
-
18:40
-
18:34
-
18:29
-
18:26
-
17:41
-
17:21
-
16:26
-
13:25
-
13:01
-
12:05
-
11:36
-
10:53
-
10:41
-
09:45
-
09:00
-
00:54
- 13 февраля 2023
-
23:27
-
21:50
-
19:44
-
19:43
-
18:57
-
18:48