Бё о Ферри: мне надо быть осторожным, меня будут искать люди в жёлто-синей форме

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё с юмором отреагировал на триумфатора Олимпийских игр в Ванкувере шведа Бьорна Ферри о том, что остановить норвежца может только сломанная нога.

«Я должен быть осторожен. Вероятно за углами домов меня будут поджидать ищущие меня люди в жёлто-синей форме и балаклавах. Моё тело в отличном состоянии и становится всё лучше и лучше с каждой гонкой», — приводит слова Йоханнеса Aftonbladet.

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной мужской гонке на 20 км, проходившей в рамках чемпионата мира по биатлону — 2023. Эта золотая медаль стала для него 28-й в рамках чемпионатов мира.



По этому показателю Бё догнал француза Мартена Фуркада. Лидером по медалям чемпионатов мира является Уле-Эйнар Бьорндален, на счету которого 45 медалей.