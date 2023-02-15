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Вольфганг Пихлер не смог сдержать слёз, высказываясь о победе Ханны Эберг на ЧМ

Вольфганг Пихлер не смог сдержать слёз, высказываясь о победе Ханны Эберг на ЧМ
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Известный немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер, работавший ранее в сборной Швеции, со слезами на глазах отреагировал на победу шведской биатлонистки Ханны Эберг в индивидуальной женской гонке на 15 км, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону — 2023 в Оберхофе (Германия).

«У неё было столько проблем и неудач, но если ты будешь много работать и делать свою работу… Сейчас у неё две медали чемпионатов мира. И этот турнир не закончен, сегодня мы должны праздновать, а завтра будет новый день.

Ханна всегда собиралась стать чемпионкой. Сейчас она берёт медали, я плачу. Линн Перссон никогда не была так высоко, она показала людям, что может», — приводит слова Пихлера Expressen.

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