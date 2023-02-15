Вольфганг Пихлер не смог сдержать слёз, высказываясь о победе Ханны Эберг на ЧМ
Поделиться
Известный немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер, работавший ранее в сборной Швеции, со слезами на глазах отреагировал на победу шведской биатлонистки Ханны Эберг в индивидуальной женской гонке на 15 км, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону — 2023 в Оберхофе (Германия).
«У неё было столько проблем и неудач, но если ты будешь много работать и делать свою работу… Сейчас у неё две медали чемпионатов мира. И этот турнир не закончен, сегодня мы должны праздновать, а завтра будет новый день.
Ханна всегда собиралась стать чемпионкой. Сейчас она берёт медали, я плачу. Линн Перссон никогда не была так высоко, она показала людям, что может», — приводит слова Пихлера Expressen.
Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
Комментарии
- 15 февраля 2023
-
21:40
-
20:38
-
20:22
-
20:02
-
18:02
-
17:32
-
17:05
-
15:39
-
15:17
-
14:15
-
13:56
-
12:26
-
11:57
-
11:41
-
11:09
-
10:00
-
09:00
-
06:32
-
06:12
-
05:57
-
00:30
- 14 февраля 2023
-
23:40
-
23:03
-
21:27
-
20:47
-
20:39
-
19:40
-
19:27
-
19:12
-
18:57
-
18:40
-
18:34
-
18:29
-
18:26
-
17:41
Партнерский контент