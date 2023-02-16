Гербулова: круто, что тренеры вывели меня из состояния, в котором я была в Раубичах

Российская биатлонистка Наталья Гербулова прокомментировала победу в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка России сезона-2022/2023 в Чайковском (Пермский край).

«Сегодня ещё не лучшая скорость, какая может быть, потому что мы достаточно давно не бегали. Такое преимущество над Викой Сливко связано с тем, что она приболела на сборе в Сочи, и сейчас ей нужно несколько гонок, чтобы отойти и продолжить биться так, как она это может делать.

Мне кажется, моя нервная система немного расслабилась, восстановилась, потому что я нахожусь близко к дому. Тем более что я месяц не виделась с родителями, а они просто взяли и приехали ко мне на один день. Я увидела свою семью, и меня это расслабило. Возможно, это и сыграло очень большую роль в моей победе сегодня.

Всё-таки нервная система очень влияет на выступление. Если ты где-то немножко перебрал, учитывая, что в Раубичах я тренировалась и бежала гонки после болезни — мне нужно было прежде всего отойти от этого головой, принять то, что я не могу показывать тот результат, на который способна, и работать дальше.

Круто, что у тренеров получилось вывести меня из того состояния, которое было у меня в тех же Раубичах.

Чувствовалось ли сегодня, что это — главный старт сезона? Нет, не было такого ощущения. Для меня каждый старт — главный. Если выходишь на старт, должен эту гонку отработать на все сто. Жалко, конечно, что не всегда это получается, но это спорт, поэтому поражения и победы нужно всегда воспринимать адекватно.

Мы два дня назад сидели на собрании, и тренеры нам сказали, что эти старты определили как одни из самых главных, потому что они проходят, как нам объяснили, в период чемпионата мира. Поэтому смотрят, как бы мы выступали именно в этот период», — сказала Гербулова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.