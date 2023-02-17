Президент IBU Далин: не вижу причин задуматься о возвращении российских биатлонистов
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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин отреагировал на высказывание французского экс-биатлониста и представителя комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Мартена Фуркада, который ранее выступил за участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
«Не вижу ни одной причины, чтобы задуматься о возвращении российских и белорусских биатлонистов. Происходящее на Украине продолжается», — приводит слова Далина Idnes.cz.
Напомним, ранее Фуркад заявил, что ему будет стыдно за Францию, если она решит запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях. Против предложения Фуркада выступили биатлонисты из Норвегии, Швеции и Германии.
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