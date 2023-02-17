Шлезингр: Фуркад упускает из внимания, насколько плотно в России сплелись спорт и политика

Бывший чешский биатлонист Михал Шлезингр отреагировал на высказывание французского экс-биатлониста и представителя комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Мартена Фуркада, который ранее выступил за участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.



«Когда Фуркад выступал против россиян в допинговом скандале, россияне называли его безумцем, который ничего не понимает и должен молчать. А сейчас, когда он говорит что-то устраивающее их, россияне сразу указывают на то, что он является представителем комиссии спортсменов МОК, поэтому его мнение гораздо более обоснованно, чему у любых других спортсменов, которые ему противостоят. Российская пропаганда может эксплуатировать абсолютно всё.



Я понимаю, что Мартен не хочет стричь всех россиян под одну гребёнку, потому что некоторые из них могут быть действительно не согласны с происходящим на Украине, но бояться высказывать своё мнение публично. Но в то же время Фуркад упускает из виду то, насколько плотно в России сплелись спорт и политика. И если бывшие российские биатлонисты пользуются преимуществами и благами режима, они должны понимать, что у этого могут быть негативные последствия.



Спорт никогда не был и не будет вне политики. Это бессмысленное утверждение, которым Россия прикрывается, но на самом деле это пустой звук. Мы не можем защищать российских атлетов от их собственного государства, замалчивая то, что происходит на Украине», — приводит слова Шлезингра Idnes.cz.

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