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«Что вы скажете Федереру, Фелпсу или Болту?» Мазе – о критике доминирования Йоханнеса Бё

«Что вы скажете Федереру, Фелпсу или Болту?» Мазе – о критике доминирования Йоханнеса Бё
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Тренер мужской сборной Норвегии по стрельбе, французский специалист Зигфрид Мазе оценил мнение о том, что доминирование его подопечного Йоханнеса Бё делает биатлон скучным.

«Надеюсь, шведы услышат это сообщение! Конечно, когда ты не первый, это скучно. Нам не скучно. Если вы действительно так думаете, то что вы скажете Роджеру Федереру, Майку Фелпсу или Усэйну Болту?

Самые опасные для спорта – это те, кто так говорит, именно они те, из-за кого становится скучно. Если никто не будет об этом говорить, никому не будет до этого дела, потому что всегда есть победитель. На мой взгляд, именно те, кто так думает, должны молчать», — приводит слова Мазе VG.

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