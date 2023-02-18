«У него уникальная способность». Норвежские учёные объяснили, почему Йоханнес Бё непобедим

Норвежец Йоханнес Бё – безоговорочно лучший биатлонист планеты прямо сейчас. С начала сезона он выиграл 11 из 14 гонок в личном зачёте на Кубке мира, а в 2023 году пока вообще никому не проигрывал. На чемпионате мира он забирает золото во всех гонках, бьёт рекорды Фуркада и Бьорндалена и обоснованно претендует на звание лучшего биатлониста в истории.

Удивлены мощью Бё даже сами норвежцы. Его блестящие выступления заслужили даже научного анализа: норвежский телеканал NRK привлёк учёных, чтобы детально разобрать успехи Йоханнеса.

А мы разбираемся в объяснениях норвежских учёных и экспертов.

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Фактор №1. Совершенное тело

Первая причина того, что Бё непобедим – это хорошая генетика и природные данные. Во-первых, рост 187 см. Он даёт биатлонисту мощный размах рук и ног. Во-вторых, отличная восприимчивость тела к тренировкам. Об этом рассказал профессор кафедры нейромедицины и науки о движении, руководитель Центра ведущих спортивных исследований Норвежского университета естественных и технических наук Ойвинд Сандбакк.

Йоханнес Бё Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Нет сомнений, что Йоханнес обладает хорошей генетикой и сочетает это с разумными тренировками. Ему всегда удавалось быстро восстанавливаться после болезней. Он часто тренировался меньше, чем другие, но всё же был хорош. По всей видимости, его тело отлично реагирует на тренировки».

Йоханнес внимательно следит за весом, чтобы иметь возможность быстро подниматься по склонам, избегая высокого лактата. Обычно он держится подальше от десертов и сладостей. На вечеринке после празднования победы в спринте он раздавал всем кусочки торта, а сам даже не попробовал.

«Чем вы тяжелее и сильнее, тем больше лактата. Я думаю, что у меня есть баланс между тем, чтобы быть худым и лёгким, и тем, чтобы быть большим и сильным. А отказ от сладкого – это обратная сторона успеха, но я возьму своё после сезона. Я не хочу худеть. Я хочу быть лучшим», – объяснил Бё.

Фактор №2. Невероятная концентрация

Йоханнес Бё порой играется со своими соперниками в стиле Мартена Фуркада. Может показаться, что он источает уверенность и лёгкость, но сам биатлонист признаётся, что на самом деле не является самым сильным в ментальном плане спортсменом. И отмечает, что в этом и нет особой необходимости.

«В биатлоне важно не быть плохим. Не быть слабым», – говорит Бё.

Норвежский эксперт Харри Лучсингер написал диссертацию, в которой исследовал активность мозга биатлонистов во время стрельбы до и после физической нагрузки. Он отмечает, что Бё обладает потрясающим контролем и смотрит на трассу туннельным зрением. А ещё подчёркивает, что Йоханнес натренировал умение сосредотачиваться и концентрироваться.

«У него есть способность сосредотачиваться на правильных сенсорных раздражителях. То, что мы называем сфокусированным вниманием. Вы постоянно получаете информацию через органы чувств, но Йоханнес умеет отфильтровывать то, что не имеет значения, например, шум болельщиков».

Йоханнес Бё Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Стоит отметить, что Бё не самый сильный стрелок. В гонке преследования на ЧМ-2023 Йоханнес чисто прошёл четыре рубежа впервые за три года.

«Несмотря на свою несколько неряшливую технику стрельбы, он попадает. Самое главное, что в решающий момент он часто поворачивает всё в свою пользу. У него есть совершенно уникальная способность перезагружаться, если что-то пошло не по плану, – заявил эксперт. – Когда вы стоите на коврике, сомнения часто приводят к лишним размышлениям, и возможности мозга начинают использоваться для чего-то другого, а Йоханнес хорош именно своим сосредоточенным вниманием. Это не случайно. Те, кто видел Йоханнеса на тренировках, знают, что и там он очень собран и эффективен».

Фактор №3. Работа на максимуме

Известный многим факт, который отмечали и российские биатлонисты – Йоханнес проводит непродолжительные тренировки. Сам норвежец делает упор на 100-процентное усилие и эффективность, а не на длительность.

«Я думаю, что с таким объёмом тренировок у меня есть возможность всё время быть на пике. Я быстро замечаю, когда тренировка становится длиннее, потому что начинаю чувствовать потерю концентрации. Тот факт, что они очень редко длятся более двух часов, означает, что я могу сохранять концентрацию на протяжении всего этого времени», – объяснил Бё.

Йоханнес, кстати, в отличие от большинства других спортсменов, даже не ведёт дневник тренировок и на вопросы о суммарном времени, затраченном на подготовку, отвечает довольно расплывчато:«Точно не знаю, но предполагаю, что в очень удачный месяц я, наверное, отрабатываю 60 часов».

Профессор Сандбакк, объясняя успех Йоханнеса, отмечает его способность быстро регулировать поглощение организмом кислорода в разных условиях, возникающих по ходу гонки. Это крайне важно для любого биатлониста.

«У него уникальная комбинация, которая особенно хорошо подходит для биатлона, где много спусков и подъёмов, коротких и длинных, и Йоханнес исключительно хорошо умеет регулировать свою работу. Например, у него есть способность выдерживать жёсткие ускорения, что даёт ему и психологическое преимущество. Когда он в форме, он совершенно уникален».

Другие факторы. Техника, лыжи и настроение

Помимо того, что выявили норвежские учёные, остаются ещё три фактора, которые, безусловно, помогают Йоханнесу быть лучшим в мире.

Первый из них – безупречная техника лыжного хода.

Усовершенствование техники произошло после смены тренера норвежской сборной перед сезоном-2016/2017, когда у руля встал Эгиль Кристиансен.

«Когда ты идёшь вперёд, то в твоих толчках должна быть определённая сила, чтобы толкать себя. Раньше я, возможно, немного больше ходил из стороны в сторону. Теперь ход стал более продольным, в движениях появилось больше автоматизма. И я не теряю позиции, когда устаю», – объяснил Бё.

Йоханнес Бё Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Технически он ненамного опережает других, но в технике есть доля индивидуальности», – добавил к рассуждениям подопечного Кристиансен.

Ещё один немаловажный фактор – идеальный сервис. Во-первых, Йоханнес Бё – одна из главных звёзд лыжного бренда Fisher и получает от них всё самое лучшее. Во-вторых, у братьев Бё в сборной есть личный сервисмен. Джан Лука Марколини отвечает за лыжи братьев уже девять лет, и они доверяют ему.

«Йоханнес очень доверяет своему сервисмену, а очень важно доверять тому, кто работает с твоими лыжами. Он уже почти не тестирует лыжи, просто покупает их и знает, что они будут хорошими. Всё это во многом благодаря тому, что у Йоханнеса есть отличный помощник», – объяснил Кристиансен.

Ну и последний важный фактор – хорошее настроение, надёжный тыл и счастье в личной жизни. Семья, безусловно, очень помогает Йоханнесу.

«Есть вещи, о которых не говорят. Если дела в спорте идут хорошо, то обычно это происходит потому, что вы лучше всех тренировались. Но, возможно, семья придаёт скрытый положительный эффект. Этим я отличаюсь от многих других. Я уже три года как отец, и это были три хороших года», – рассказал Бё.

Тренер лучшего биатлониста мира Эгиль Кристиансен особенно выделяет моральное равновесие своего подопечного в текущем сезоне.

«Думаю, главная причина его успехов в том, что он успокоился. Он закончил строительство дома, переехал в Конгсвингер, там тихо. Когда он дома, он может сконцентрироваться на тренировках и отдыхе, быть с Густавом и семьёй, не думая о многих других вещах. Это очень сильно ему помогает».