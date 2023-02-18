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Вирер и Виттоцци привели сборную Италии к победе в эстафете на ЧМ-2023 по биатлону. Видео

Вирер и Виттоцци привели сборную Италии к победе в эстафете на ЧМ-2023 по биатлону. Видео
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Женская эстафета на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия), завершилась победой сборной Италии. За команду выступали Самуэла Комола, Доротея Вирер, Ханна Аухенталлер и Лиза Виттоцци, которые использовали всего лишь два дополнительных патрона на четверых.

Конкуренцию итальянкам смогли составить только спортсменки из сборной Германии, которые использовали шесть доппатронов и заняли второе место.

Бронзовыми призёрами стали представительницы Швеции, зашедшие на два штрафных круга и использовавшие 11 дополнительных патронов.

Неприятным сюрпризом стало выступление сборной Норвегии, в пассиве которой четыре штрафных круга, 13 дополнительных патронов и неожиданное шестое место.

Трансляции чемпионата мира по биатлону доступны в Okko.

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