Вирер и её подруги сотворили историю биатлона. Какая впечатляющая победа в эстафете!

Перед женской эстафетой мало кто мог представить, что на верхней ступеньке пьедестала в Оберхофе окажутся итальянки, которые никогда в истории не поднимались выше третьего места на чемпионатах мира.

Но день эстафет на ЧМ-2023 – это воистину день сюрпризов.

В этом сезоне команда Италии дважды финишировала на третьем месте и перед стартом чемпионата мира занимала пятое место в зачёте эстафет Кубка мира. Но Комола, Вирер, Аухенталлер и Виттоцци использовали всего лишь два дополнительных патрона и подарили Италии историческое золото!

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Падение Доротеи Вирер

Первой на дистанцию от итальянок отправилась Самуэла Комола, которая отлично справилась с задачей забойщицы в эстафете. Только ей и немке Ванессе Фойгт удалось пройти первый этап без дополнительных патронов. На первой передаче эстафеты итальянка была четвёртой, и через 5,7 секунды после лидера на второй этап отправилась опытная Доротея Вирер.

Перед первой стрельбой Вирер зацепилась за ограждение трассы и упала, но времени потеряла совсем чуть-чуть. Падение не помешало ей отлично отработать на огневом рубеже и переместиться с пятой позиции на вторую. Однако по скорости на дистанции Доротея всё-таки проигрывала соперницам и ко второй стрельбе подошла уже четвёртой с отставанием от лидера в 20 секунд. Но почти безупречная стрельба позволила ей стать первой!

Подвиг Ханны Аухенталлер

На третьем этапе итальянскую команду представляла 21-летняя Ханна Аухенталлер. Начала молодая биатлонистка спокойно и подпустила к себе соперниц. К первому огневому рубежу итальянку догнала француженка Шевалье-Буше, отстававшая на передаче эстафеты на 21 секунду.

Однако со стрельбой Аухенталлер справилась просто блестяще, в отличие от француженки, которая использовала все дополнительные патроны и после огневого рубежа проигрывала итальянке уже почти 35 секунд.

На стойке Аухенталлер использовала один дополнительный патрон и сохранила промежуточное первое место в гонке. Через 16 секунд после неё на дистанцию отправилась немка София Шнайдер, которая переместилась на вторую позицию. Эльвира Эберг, несмотря на два промаха, ушла с рубежа третьей.

На дистанции молодая итальянка вновь подпустила к себе соперницу, но всё-таки сохранила лидерство. Лиза Виттоцци начала гонку первой, но лишь в пяти секундах позади на заключительный этап отправилась немка Херрман.

Всё решила блестящая стрельба

И итальянка, и немка синхронно справились со стрельбой из положения лёжа и вместе прошли второй круг. К заключительной стойке первой подошла Херрман, но Виттоцци была рядом. Третьей с отставанием в 46 секунд шла Ханна Эберг.

Немка задёргалась и начала промахиваться, а итальянка быстро и уверенно закрыла мишени и первой ушла с огневого рубежа, обеспечив своей команде первое золото в женских эстафетах в истории чемпионатов мира!

Примечательно, что итальянская команда в эстафете использовала всего лишь два дополнительных патрона! Это просто невероятный результат, учитывая сложные погодные условия и ошибки всех остальных команд. Норвежки ушли на четыре штрафных круга и использовали 14 дополнительных патронов, у шведок, лидеров эстафетного зачёта Кубка мира, – два штрафных круга и 11 «допов», с одним штрафным кругом финишировали и француженки.