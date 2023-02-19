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Лиза Виттоцци рассказала о тактике на заключительный этап эстафеты на ЧМ-2023

Лиза Виттоцци рассказала о тактике на заключительный этап эстафеты на ЧМ-2023
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Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци прокомментировала победу в эстафете на чемпионате мира в Оберхофе. Виттоцци безупречно прошла четвёртый этап, заставив немку Денизе Херрман ошибиться на последнем рубеже.

«Действительно потрясающе. Сегодня была тяжёлая гонка, но мы знали, что можем провести её здорово. Мы счастливы.

Я знала, что моя стрельба из положения стоя по-настоящему хороша. Хотела выжать максимум, чтобы поставить соперницу в невыгодное положение. Я понимала, что она быстрее меня на лыжне, поэтому мне нужно было быть лучше на стрельбище.

Нас не считали фаворитами, но сегодня это так. Последний круг для меня был невероятным. Я осознала нашу победу, когда проходила Бирксштайг (один из подъёмов на трассе Оберхофа. – Прим. «Чемпионата»). Этот чемпионат мира получился для меня идеальным, несмотря на то что незадолго до него я болела», – приводит слова Виттоцци сайт IBU.

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