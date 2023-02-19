Тамара Дербушева выиграла масс-старт на шестом этапе Кубка России по биатлону

В Чайковском (Пермский край) завершился женский масс-старт, прошедший в рамках шестого этапа Кубка России по биатлону сезона-2022/2023. Победительницей гонки стала спортсменка из Свердловской области Тамара Дербушева, не допустившая промахов.
Второй финишировала Ирина Казакевич, допустившая два промаха и уступившая лидеру 30,3 секунды. Тройку замкнула Наталья Гербулова.
Биатлон. Кубок России. Чайковский
Женщины. Масс-старт, 12,5 км
1. Тамара Дербушева (Свердловская область) – 36.57,1 (0).
2. Ирина Казакевич (Свердловская область) +30,3 (2).
3. Наталья Герублова (Красноярский край) +50,0 (3).
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.
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