«Кто это?» Йоханнес Бё иронично отреагировал на слова Бьорна Ферри о трауре в Норвегии

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё забавно отреагировал на слова титулованного шведа Бьорна Ферри о том, что в Норвегии пройдёт день национального траура из-за серебра мужской сборной в эстафете на чемпионате мира – 2023.
«Кто это?» — приводит слова младшего Бё Aftonbladet.
Биатлон. Чемпионат мира – 2023. Оберхоф. Эстафета. Мужчины, 4x7,5 км
1. Франция (Антонен Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе) — 1:21.48,8 (1 штрафной круг + 9 промахов).
2. Норвегия (Ветле Шоста Кристиансен, Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё) — отставание 38,8 секунды (2 штрафных круга + 14 промахов).
3. Швеция (Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон) +1.39,9 (1 штрафной круг + 13 промахов).
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