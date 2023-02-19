Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 12.5 км Масс-старт
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Максим Чудов оценил победу Карима Халили в общем зачёте Кубка России по биатлону

Максим Чудов оценил победу Карима Халили в общем зачёте Кубка России по биатлону
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Максим Чудов высказался о победе Карима Халили в общем зачёте Кубка России по биатлону сезона-2022/2023. Спортсмен набрал 571 очко и опередил ближайшего преследователя, Александра Поварницына, на 20 очков.

«Мне очень приятно, что наши республиканские спортсмены Башкортостана выступают стабильно. Это меня очень радует как представителя республики Башкортостан. Что касается Халили, всегда, когда выступаешь стабильно во всех гонках — это даёт преимущество занимать высокие позиции. Я очень рад. Молодец! Так держать», — сказал Чудов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.

Новость по теме
Карим Халили выиграл общий зачёт Кубка России по биатлону сезона-2022/2023
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023