Максим Чудов оценил победу Карима Халили в общем зачёте Кубка России по биатлону

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Максим Чудов высказался о победе Карима Халили в общем зачёте Кубка России по биатлону сезона-2022/2023. Спортсмен набрал 571 очко и опередил ближайшего преследователя, Александра Поварницына, на 20 очков.

«Мне очень приятно, что наши республиканские спортсмены Башкортостана выступают стабильно. Это меня очень радует как представителя республики Башкортостан. Что касается Халили, всегда, когда выступаешь стабильно во всех гонках — это даёт преимущество занимать высокие позиции. Я очень рад. Молодец! Так держать», — сказал Чудов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.